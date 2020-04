CORR.FIO, Il fortino blindato della Fiorentina

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola racconta come si sta organizzando la Fiorentina in vista della ripresa degli allenamenti il 4 maggio. Calciatori, staff tecnico, medici, fisioterapisti, magazzinieri e personale più stretto si isoleranno al centro sportivo, un po' come se fosse il ritiro estivo. In attesa del via libera definitivo, la Fiorentina ha comincato ad attivare le procedure. La società predisporrà l'alloggio del gruppo in un albergo, con tutta probabilità Villa olmi a Bagno a Ripoli. Al c.s. le operazioni di sanificazione saranno ripetute più volte al giorno, in tutte le aree comuni. Poi è previsto uno screening per verificare la salute di tutti e gli allenamenti saranno a distanza di sicurezza nel fortino viola.