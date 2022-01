CORRADINI, Da oggi vogliamo stupire: sogno la A

L'edizione odierna de La Nazione, nel giorno in cui dopo lo stop forzato per la pandemia riprende anche il campionato Primavera, propone quest'oggi un'intervista al capitano della formazione viola Giovanni Corradini. Ecco le dichiarazioni del centrocampista, con già all'attivo 3 reti in questa stagione: "Abbiamo vissuto la sosta forzata con un po’ di apprensione perché non sapevamo quanto sarebbe durata. Ci siamo rivisti agli allenamenti con grande entusiasmo: riprendere a lavorare ha avuto un effetto positivo. Il calendario è molto fitto e sappiamo che dovremo affrontare una seconda parte di stagione particolare. Ma siamo vogliosi di dimostrare il nostro valore. I compagni che hanno avuto il Covid stanno bene, lo hanno superato senza problemi. Aquilani? Di lui mi ha colpito la sicurezza che ci trasmette in partita, anche nei momenti più critici. Io specialista dei rigori? Sì, mi diverte calciare dal dischetto perché sono un tipo a cui piace assumersi responsabilità. Il 2022 l'anno dell'esordio in A? Lavoro ogni giorno per questo. Ma so anche che sarà un traguardo che mi dovrò meritare"