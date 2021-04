CORR.SPORT, Vlahovic e Caceres. Riscatto Fiorentina

"Vlahovic e Caceres. Riscatto Fiorentina", così il Corriere dello Sport, in edicola stamani. Il problema non è risolto, la salvezza è ancora molto lontana, ma questi tre punti per la Fiorentina sono oro puro. La differenza, con l’1-3 di Reggio Emilia - si legge - sta in parte nel raddoppio a metà ripresa e in parte nell’atteggiamento, non più impaurito nemmeno dopo aver incassato la rete di Salcedo. I gol di Vlahovic e Caceres hanno portato i viola oltre alle proprie paure.