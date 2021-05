CORR.SPORT-STADIO, Vlahovic, offerta d'oro

È Dusan Vlahovic il "Magnifico Messere" di Firenze in questo momento, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio che apre in prima pagina con il titolo: "Vlahovic, offerta d'oro". Superato il muro dei 20 gol in campionato che resisteva dal 2005/06, per Rocco Commisso è tempo di riuscire a blindarlo, prolungandogli l'attuale contratto in scadenza nel 2023 e prevedendo un adeguamento economico sostanziale. Che possa essere questo il primo regalo del patron viola alla città? Di certo sarebbe quello più immediato e concreto. Il patron sta lavorando col serbo, magari sfruttando anche l'idea di una possibile clausola rescissoria: l'attenzione è capillare.