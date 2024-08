CORR.SPORT-STADIO, Very Gud: si tratta a 25 milioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport - Stadio apre dalla prima pagina con l'affare Albert Gudmundsson per la Fiorentina: "Viola, very Gud", scrive il quotidiano che spiega come la società viola si sia mossa con forza sull'attaccante del Genoa per essere pronta in caso di addio di Nico Gonzalez. Sull'argentino ci sono Atalanta e Juventus pronte ad offrire cifre importanti per il giocatore che dovrebbe rientrare dopodomani a Firenze: ci sarà dunque un colloquio o un incontro tra le parti già da lunedì. Gudmundsson ma non solo, il quotidiano parla anche di Domenico Berardi e Mateo Retegui come obiettivi, tre attaccanti differenti ma tutti funzionali al gioco di Palladino.

Per l'islandese in particolare si tratta per un prestito con obbligo di riscatto attorno ai 25 milioni.