"Rocco, caccia all'uomo" titola il Corriere dello Sport-Stadio oggi in prima pagina. È partito il casting per la panchina viola, con in forte ribasso le quotazioni di Rino Gattuso. Il quotidiano scrive che sta crescendo invece l'interesse per Ivan Juric, mentre Sarri resta il sogno proibito. Da seguire anche le piste Ferreira e Tedesco.