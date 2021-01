CORR. SPORT-STADIO, Provaci ancora Franck

Il Corriere dello Sport - Stadio titola: "Provaci ancora Franck", e invita il campione francese della Fiorentina a ricordare la perla che la scorsa stagione regalò all'Olimpico. Tutti i suoi gol in maglia viola sono arrivati lontano dal Franchi, quindi quale migliore occasione per ripetere la rete del 27 giugno scorso. Ribery sa esaltarsi nelle sfide importanti, e con la Lazio potrebbe cercare il gol numero 150 in carriera. A proposito di numeri, il quotidiano sottolinea come dall'inizio del campionato Ribery sia stato utilizzato tredici volte, di cui 12 dall'inizio. Ha saltato solo le due partite casalinghe con Sampdoria e Udinese per infortunio: sono già oltre 1000 i minuti in campo.