CORR.SPORT-STADIO, Nico sta bene ed è pronto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola si concentra su Nico Gonzalez, titolando in prima pagina: "Comanda Nico". L'argentino ha già recuperato dai colpi subiti in sequenza che per un momento avevano tenuto col fiato sospeso Firenze e ora è pronto per Praga. Nel maggio 2021 servì proprio un suo gol su rigore contro la Juventus per mettere il punto esclamativo sulla qualificazione dei viola in Conference League. Tra tre giorni, invece, la posta in palio sarà proprio il trionfo nel torneo tanto agognato dai viola. Sono 14 le reti stagionali, cinque nelle ultime otto partite giocate. Ora l'occasione di alzare il suo primo trofeo in carriera a livello di club (ha vinto solo con l'Argentina) e poi potrà valutare al meglio il futuro.