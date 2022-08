CORR.SPORT-STADIO, La sorpresa è Arthur Cabral

"La sorpresa è Cabral", titola in prima pagina il Corriere dello Sport - Stadio in merito alla formazione della Fiorentina che oggi sfiderà la Cremonese alle 18.30 al Franchi. Secondo il quotidiano sarà il brasiliano a dare il via al campionato viola, con Jovic che entrerà nel secondo tempo così come Mandragora che subentrerà ad Amrabat. In difesa Venuti viene dato in vantaggio su Dodo, a completare il tridente invece ci dovrebbero essere Sottil e Gonzalez.