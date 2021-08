CORR.SPORT-STADIO, L'Atletico su Vlahovic

Alle 21 comincia ufficialmente la stagione della Fiorentina, ma come sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola, impazza il mercato. "L'Atletico su Vlahovic", è il titolo in prima pagina: pronta un'offerta da 50 milioni, Commisso lo valuta almeno 70 e vuole ancora il rinnovo di contratto. Ma intanto gli uomini mercato rimangono ben piantati sopra Scamacca nel caso l'affare si faccia. C'è un limite temporale a tutto questo, conclude il quotidiano: Ferragosto. L'Atletico quindi ha due-tre giorni per suscitare l'attenzione della Fiorentina.