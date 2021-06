CORR.SPORT-STADIO, Italiano operativo, l'annuncio...

Incontri, programmi, idee, strategie, ma per l'ufficialità bisognerà aspettare almeno oggi. Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sulla trattativa per Vincenzo Italiano, bloccata dal contratto da risolvere con lo Spezia. Il tecnico intanto sta già lavorando in fieri per la Fiorentina, assieme alla dirigenza che è stata a lungo con lui a Villa Olmi. C'è uno staff da mettere a punto in ogni dettaglio, un mercato da pianificare e il ritiro di Moena ormai alle porte.