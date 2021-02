CORR.SPORT-STADIO, FR7 out, pronto Eysseric

L'altalena fisica di Franck Ribery in questi giorni fa correre un brivido ai viola a poche ore dalla partita contro la Sampdoria. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio che titola in prima pagina: "Maledizione, Franck" e spiega il nuovo infortunio dell'asso francese. L'allenamento di stamani potrebbe essere quello decisivo per decretare la verità in merito all'entità del problema muscolare, simile e riconducibile a quello che lo ha tenuto fuori contro l'Inter. La situazione viene monitorata passo dopo passo ma al momento non regna l'ottimismo. Al posto di FR7 pronto di nuovo Eysseric, con Kouame, Callejon e Kokorin che non convincono in quel ruolo.