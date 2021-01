CORR.SPORT-STADIO, Ecco Malcuit: ok ai viola

L'addio di Lirola dalla Fiorentina sta determinando l'arrivo a Firenze di Kevin Malcuit, 30enne del Napoli che servirà a Prandelli per garantire una risorsa in più nel 3-5-2, o all'occasione per passare al 4-3-3 potendo contare su un terzino di corsa e spinta. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio, sottolineando come l'idea di Malcuit sia rimasta sospesa per almeno tre settimane tra alti e bassi, salvo poi un'inversione di tendenza registrata nelle ultime ore. Fiorentina e Napoli lavorano per trovare l'accordo sul prestito con diritto di riscatto da valutare poi a giugno. Mancano gli ultimi dettagli, con il giocatore che ha comunque già dato il suo ok al trasferimento in viola. Oggi un nuovo contatto tra i dirigenti per chiudere l'operazione in tempi brevi.

