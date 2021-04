CORR.SPORT-STADIO, Commisso guarda avanti

Il Corriere dello Sport - Stadio titola in prima pagina: "Commisso guarda avanti". Il riferimento è al futuro della Fiorentina, con un'indiscrezione che arriva dal Brasile e che parla di Lucas Calegari, terzino destro della Fluminense di 19 anni, in orbita viola. Lo stesso club da cui la Fiorentina ha acquistato Pedro, il che certifica come i rapporti siano ottimi. Ad ora la priorità è quella di salvarsi, poi spazio al mercato: il laterale presenza stabile della U20 verdeoro ha firmato un prolungamento di contratto con tanto di clausola rescissoria altissima, attorno ai 40 milioni. Ma ci sarebbe già un'autorizzazione a trattare con il Fluminense per la Fiorentina.