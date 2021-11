CORR.SPORT-STADIO, Berardi o Ikoné: ACF c'è

"Berardi o Ikoné". Con questi due nomi il Corriere dello Sport - Stadio apre in prima pagina in merito al mercato di una Fiorentina scatenata, che vuole un altro attaccante di livello per puntare all'Europa. L'arrivo del presidente Commisso serve anche per preparare il mercato di gennaio che si prospetta infuocato.

Intanto un esterno d'attacco, per dare ancora più soluzioni a Vincenzo Italiano, poi se possibile pure una punta, scrive il quotidiano. Il sogno davanti è sempre Julian Alvarez del River Plate, per il quale però la concorrenza è fortissima, con Borja Mayoral che potrebbe invece diventare una strada più semplice da percorrere. Sulla fascia nel mirino resta Domenico Berardi, il cui contratto col Sassuolo scade nel 2024, senza però sottovalutare anche Jonathan Ikone del Lille.