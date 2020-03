CORR. SPORT, Sondaggio dei viola per Bonaventura

Sul Corriere dello Sport, stamani, si parla di calciomercato. E in particolare delle sorti di un giocatore del Milan: Giacomo Bonaventura. Il classe '89 è in scadenza coi rossoneri e non ha trovato l'accordo per il rinnovo, così il suo procuratore Mino Raiola lo ha offerto alla Roma, una delle soluzioni preferite dal centrocampista. Ma non ci sono solo i giallorossi: anche la Fiorentina, infatti, ha fatto un sondaggio per Bonaventura, che ha superato i problemi al ginocchio e ora, a 30 anni, si sente pronto per essere di nuovo protagonista.