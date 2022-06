CORR. SPORT, Nuova offerta viola per Dodo

Continua la trattativa Fiorentina-Shakthar Donetsk per il passaggio di Dodo a Firenze: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in queste ore il club viola presenterà un'altra offerta agli ucraini, che vogliono cedere l'esterno brasiliano ma non sono però finora scesi dai venti milioni di richiesta. Le due società proveranno a venirsi incontro nelle prossime ore, con la Fiorentina che ha dalla sua il gradimento per il trasferimento del giocatore e potrebbe alzare l'offerta in termini di bonus legati ad obiettivi raggiungibili nella prossima stagione.

Dodo vicino per i viola, così come Florian Grillitsch: il centrocampista austriaco, in uscita dall'Hoffeneim dopo lo svincolo, dovrebbe essere il sostituto di Lucas Torreira; c'è un accordo di massima tra gli agenti (a Firenze nei giorni scorsi) e i viola ed il classe '94 potrebbe essere il primo acquisto di questa sessione estiva per Pradé & Co..