CORR. SPORT, Da Vasquez a Vazquez: il mercato viola

Il Corriere dello Sport gioca sull'assonanza tra Johan Vasquez, difensore del Genoa e Luis Vazquez, attaccante del Boca Junior, per tracciare le linee salienti del mercato della Fiorentina. Per quanto riguarda il primo, dopo una buona stagione nonostante la retrocessione del Grifone, il messicano potrebbe rimanere in Italia ed i viola sono interessanti, soprattutto in caso di partenza di Nikola Milenkovic. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 5 milioni e la Fiorentina lo tiene in cima, insieme ad Andrea Cistana, della lista dei rinforzi per la difesa.

Per l'attacco si pensa invece a Luis Vazquez, centravanti classe 2001 del Boca Juniors: in questa operazione la Fiorentina potrebbe sfruttare i contatti stretti di Nicoals Burdisso, prima calciatore e poi dirigente delgi xeneizes. Vazquez piace ai viola ma lo scoglio rimane la clausola rescissoria (fissata a 15 milioni di dollari, di cui il 30% finirà al Patronato, club che ha lanciato Vazquez), che il Boca pretende in toto per far partire l'attaccante.