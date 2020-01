CORR. SPORT, Chiesa rifiata e va in panchina

Saranno due le novità di formazione, salvo clamorose sorprese, che Beppe Iachini farà alla formazione che ha battuto la Spal. Una è sicuramente quella annunciata che riguarda Terracciano tra i pali al posto di Dragowski. E l'altra invece riguarda Cutrone titolare accanto a Vlahovic. Chiesa andrà in panchina per averlo fresco a gara in corso. Sal così il peso specifico dell'attaco e si aumenta la profondità dell'azione. E' un tentativo per fare male all'Atalanta. A riportarlo è il Corriere dello Sport.