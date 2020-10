CORR.SPORT, Callejon ha già detto sì. Milik...

C'è molto Napoli in questo ultimo giorno di mercato della Fiorentina, scrive oggi il Corriere dello Sport-Stadio. Perché con problemi e aspettative differenti, le entrate di casa viola potrebbero essere quei Jose Maria Callejon e Arkadiusz Milik che hanno fatto la storia del club campano. L'esterno spagnolo ha già dato il proprio assenso al trasferimento e le parti possono affrontare il discorso con calma visto che è svincolato. Un biennale da quattro milioni complessivi più bonus è la base su cui trovare l'accordo. Per Milik il discorso è molto più complicato, perché c'è anche una questione tempistica: l'affare va chiuso entro oggi. Oggi la Fiorentina farà l'ultimo tentativo per convincere l'attaccante polacco.