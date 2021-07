CORR.SPORT, Antognoni-Fiorentina: oggi il divorzio

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che oggi, se la notte non avrà portato consigli, sarà il giorno in cui diventa ufficiale il divorzio della Fiorentina da Giancarlo Antognoni. Proprio nella giornata odierna è fissato l'incontro tra il dg Joe Barone e l'Unico 10. Incontro decisivo e definitivo, dopo tutti i passaggi intermedi che hanno prodotto lo stallo. La moglie di Antognoni, Rita, sui social ha voluto già far capire le intenzioni, scrivendo un messaggio che sa molto di addio: "Come finirà lo hanno capito tutti".