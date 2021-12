CORR.SERA, Milan abbandona la pista Milenkovic

Il Milan è alla ricerca di un centrale difensivo per gennaio dopo l'infortunio di Simon Kjaer. Tra gli obiettivi come noto c’è anche il viola Nikola Milenkovic, seguito dai rossoneri già da tempo. Come riporta il Corriere della Sera il Milan però avrebbe deciso di abbandonare la pista per il difensore serbo, visto che la Fiorentina lo reputa incedibile almeno fino alla prossima estate e non c'è possibilità di accordarsi sul prezzo. Milenkovic continua a piacere ai dirigenti rossoneri che però sono pronti a valutare altri profili per trovare una soluzione a gennaio.