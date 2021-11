CORR.SERA, Juve e Milan su DV9. Il fattore Ibra

Dusan Vlahovic se ne andrà presto dalla Fiorentina, magari a giugno, forse addirittura a gennaio. Lo riporta il Corriere della Sera nell'edizione odierna, spiegando che ormai un'apertura ai viola non è più possibile, il serbo ha scelto: il suo futuro sarà lontano dalla Toscana. Il classe 2000 non ha fretta di cambiare maglia, preferirebbe farlo in estate quando avrebbe ancora più forza contrattuale, ma le prossime settimane saranno elettriche visto che fa gola a mezza Europa con Bayern Monaco, PSG, Atletico Madrid, Tottenham, Manchester City e Arsenal interessate.

Il ct della Serbia lo ha invitato a rimanere in Italia ed anche Vlahovic sembra pensarla allo stesso modo con la Juventus che sta preparando un'offerta articolata per gennaio, in modo da anticipare la concorrenza, ma attenzione al Milan. I rossoneri per adesso non si sono mossi, però possono contare sulla voglia di Vlahovic di giocare un anno con Zlatan Ibrahimovic, suo idolo da sempre. I viola vorrebbero 70 milioni di euro, mentre a giugno al massimo ne incasserebbero 40, conclude il quotidiano che sottolinea come i viola abbiano già bloccato Borja Mayoral e inseguono Berardi, ma la partita è appena iniziata.