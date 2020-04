CORR. SERA, Castro e il mercato: "Scelto Firenze"

Il centrocampista viola Gaetano Castrovilli ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, parlando di quelli che sono sempre stati i sui sogni, ossia indossare la maglia di Antognoni e giocare gli Europei. Intanto Inter e Juventus ci provano, ma il classe '97 afferma: "Ho scelto Firenze". Un passaggio anche sul gol da lui segnato a San Siro contro il Milan nel girone d'andata di questa stagione: "Lo ricorderò per sempre. Mai accontentarsi e ogni giorno si riparte da zero". Infine, sul tornare a giocare o meno: "Troppi stanno ancora soffrendo per il maledetto virus".