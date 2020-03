CORR. FIORENTINO, Women, l'allenamento in un clic

Il Corriere Fiorentino riporta una foto pubblicata dall'allenatore della Fiorentina Women's Antonio Cincotta che mostra la squadra interagire sul web. "Questa immagine rappresenta un gruppo di persone che annulla le distanze e si allena insieme. Insieme al mio staff tecnico, piuttosto che mandare delle schede di allenamento come fanno quasi tutti, e visto che non è possibile per le calciatrici andare a correre fuori, abbiamo deciso di fare un live, utilizzando la piattaforma Zoom, per allenare le ragazze nello spazio della loro casa". Allungamenti, palleggi e piegamenti sulle gambe per capitan Alia Guagni, flessioni, pesi e squat per la bomber Ilaria Mauro, mentre a Tatiana Bonetti manca talmente tanto il calcio, che non può fare a meno di palleggiare in casa. Con qualunque cosa le capiti a portata di mano, anche con il telecomando. Le straniere, invece, approfittano di questo periodo per imparare l’italiano.