CORR.FIORENTINO, Viola nel fronte anti Dal Pino

Nell’ennesima battaglia che si profila in Lega la Fiorentina prende posizione affiancando altre sei società, tra cui la Juventus di Agnelli e la Lazio di Lotito, che nella giornata di ieri hanno chiesto prima le dimissioni del presidente Paolo Dal Pino, poi eventuali danni per la sua gestione. Lo scrive il Corriere Fiorentino analizzando la situazione. Un intervento a gamba tesa da parte di quattro big del campionato come Juventus, Inter, Napoli e Lazio, sostenute anche da Atalanta e Verona e alle quali si è unito anche il club viola. La richiesta, formulata da quello studio Chiomenti che seguì anche il passaggio di proprietà della Fiorentina dai Della Valle a Commisso, ha come oggetto i diritti televisivi. La posizione della Fiorentina e degli altri club è in sintesi quella di accelerare i tempi per concludere definitivamente la partita sul prossimo campionato, senza ulteriori rallentamenti che lo stesso Dal Pino, a detta dei club, favorirebbe pur di riaprire il dibattito sui fondi stranieri. Lo stallo però potrebbe perdurare, perché da Roma non filtra nessuna intenzione di Dal Pino di dimettersi.