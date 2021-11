CORR. FIORENTINO, Un possesso come pochi in A

C’è un’arma in più sulla quale potrà contare la Fiorentina per tentare l’impresa in casa della Juventus: la qualità del suo centrocampo. Come sottolineato dal Corriere Fiorentino oggi in edicola, numeri e statistiche sorridono a Vincenzo Italiano: i viola infatti sono primi per possesso palla assoluto a pari della Lazio con 28 minuti e 43 secondi di gestione ogni gara. Anche in termini di accuratezza dei passaggi bene: solo la capolista Napoli, con l’88,4%, fa meglio dell’86,5% dei gigliati.