CORR.FIORENTINO, Tris di nomi per la panchina viola

In casa Fiorentina è in corso un terremoto dopo l'addio di Rino Gattuso, e il Corriere Fiorentino fa il punto sulla situazione nuovo tecnico. In particolare è la pista che porta al tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano quella che sembra poter metter tutti d’accordo. Ma la neo proprietà americana dello Spezia non vuole lasciar partire l’allenatore, anche se basterebbe in realtà pagare la clausola rescissoria fissata a un milione di euro per farlo liberare. Ma oltre a qualche remora da parte di Commisso, è lo stesso Platek a fare muro.

La volontà di Italiano può risultare decisiva, ma per non farsi trovare impreparati Barone e Pradè stanno guardando anche altrove. In particolare a Paulo Fonseca e Rudi Garcia, anche se gli ostacoli non mancano. Restano sullo sfondo Liverani, De Rossi e Heinze, nome suggerito da Burdisso.