CORR. FIORENTINO, Il muro di Beppe

Beppe Iachini in conferenza stampa si difende e difende i suoi giocatori: "I tanti gol subiti? Per 5 mesi non abbiamo lavorato insieme". Il Corriere Fiorentino scrive ironicamente che se i difensori della Fiorentina fossero bravi a difendere la porta di Dragowski quanto lo è Iachini nel proteggerli dalle critiche, molto probabilmente i viola non sarebbero ancora immersi fino al collo nella lotta per non retrocedere. Soprattutto Pezzella, di cui la Fiorentina non può fare a meno - dice Iachini - perché è un leader, e Milenkovic le cui parole in settimana hanno fatto discutere. Per questo, anche oggi, entrambi saranno in campo dal primo minuto. Magari con Quarta, in ballo per una maglia da titolare dopo le ultime esclusioni.