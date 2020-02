CORR. FIORENTINO, Il lungo digiuno di Patrick

Patrick Cutrone e quella rabbia messa in mostra contro il Milan. Già, perché - sottolinea il Corriere Fiorentino - nonostante le dichiarazioni dei giorni precedenti ("Li ringrazierò sempre, mi hanno fatto diventare un calciatore") l'attaccante non vedeva l'ora di sfogare il proprio ardore dopo essere stato ceduto la scorsa estate dai rossoneri. Chi si trovava vicino a lui, in panchina, parla di un giocatore trance. Tant'è che dopo il rigore trasformato da Pulgar, l'ex Wolverhampton ha detto al cileno: "Se non la mettevi, mi inc...!". Adesso testa all'Udinese: dal centro sportivo giurano che Cutrone si stia allenando come mai prima, determinato a far di tutto pur di riprendersi la maglia da titolare e tornare al gol che manca dalla sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. Mentre in campionato, addirittura dal dicembre 2018.