CORR. FIORENTINO, Iachini specialista della salvezza

"Il déjà vu di Iachini", così titola il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina. Il tecnico ascolano è uno specialista della salvezza. Lo ha dimostrato durante la seconda parte della stagione scorsa, ma anche nel corso delle sue esperienze precedenti con Palermo e Sassuolo. L'anno scorso, con la Fiorentina, ha collezionato 32 punti, per una media di 1,60 a gara. La salvezza è una missione difficile ma non impossibile: per la Viola si presenteranno dieci fatiche, ma c'è chi è messo peggio. Si veda il caso di Cagliari e Torino.