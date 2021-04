CORR.FIORENTINO, Gli ultimi fuochi di Milenkovic

Da salvatore della patria (viola), a principale imputato nel processo alla Serbia. Dal Genoa, al Genoa: come scrive il Corriere Fiorentino, per Nikola Milenkovic è una stagione piuttosto strana. Sospesa tra un presente difficile e un futuro lontano, non solo per una questione di soldi ma per la voglia di misurarsi altrove, in Premier League in particolare. Non ha nemmeno ascoltato le offerte da Milan e Napoli, vuole solo l'Inghilterra e salvo sorprese l'avrà. Manchester United, Liverpool e Manchester City sono pronte anche se proposte concrete, sul tavolo della Fiorentina, ancora non sono arrivate.