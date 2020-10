CORR. FIORENTINO, Ecco la magia dei numeri 7

Il Corriere Fiorentino dedica spazio alla coppia di esterni della Fiorentina che non dovrà far rimpiangere il mancato arrivo di un attaccante. Jose Maria Callejon e Franck Ribery di trofei in carriera ne hanno vinti parecchi - 26 il francese, 5 lo spagnolo escludendo quelli a livello personale - e la loro esperienza ora sarà fondamentale. I numeri sono gli stessi: 7 per Ribery, 77 per Callejon. Così entrambi cercano una seconda giovinezza a Firenze e sognano di ingrandire la bacheca.