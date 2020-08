CORR. FIORENTINO, Barone frena le voci di mercato

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino il primo giorno della nuova stagione al centro sportivo della Fiorentina è tutto un andirivieni di giocatori in fila per fare i tamponi al rientro dalle vacanze. Il primo ad arrivare è Franck Ribery, poi Benassi, Castrovilli e a seguire il resto della squadra, tra cui Federico Chiesa in attesa di novità sul suo futuro. Si sono rivisti anche i desaparecidos tra cui Dabo e Saponara mentre l’unica faccia nuova è quella di Amrabat. Immancabile anche il braccio destro di Commisso Joe Barone: «Abbiamo fatto già un ottimo mercato a gennaio, siamo contenti dei ragazzi che abbiamo, vediamo le opportunità che nasceranno, ma sarà un periodo abbastanza lungo. Intanto sono contento di vedere Amrabat finalmente nella Fiorentina». Ora manca solo il presidente Commisso: «Lo aspettiamo, ma tutto sta diventando nuovamente difficile con questi controlli a causa del Covid. Possibilità di slittamento del campionato? Per ora sappiamo che parte il 19, se poi la Figc dovesse cambiare idea ne parleremo in Lega. Stadio e centro sportivo? Fermi alle parole del presidente». E oggi il gruppo, dopo l’esito dei tamponi, inizierà a lavorare sul campo.