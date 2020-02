CORR. FIO., Tempi di recupero lunghi per Ribery

Saranno tempi ancora lunghi per il recupero di Franck Ribery. Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino il campione è nel pieno del suo programma personalizzato, lavora ogni giorno seguendo la tabella che ha preparato insieme ai sanitari. Ancora non è stato fissato il giorno in cui sarà aggregato al gruppo per svolgere la seduta insieme ai suoi compagni. E i motivi sono molteplici. Prima di effettuare l’intero programma, ci sono diversi passaggi da superare. Le sedute improntate alla forza in palestra, la corsa sul campo, i cambi di direzione, l’utilizzo del pallone e la prova finale. Anche se il giocatore potrebbe essere convocabile per la sfida dell’8 marzo contro il Brescia, almeno per andare in panchina. A fine marzo ci sarà la sosta del campionato, adesso il calendario prevede Milan, Udinese, Brescia, Lazio e Sassuolo. Prima di fermarsi il francese farà il suo ritorno.