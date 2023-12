CORR.FIO, Si domanda: "Sarà la volta buona per Sottil?"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Sarà la volta buona?", si domanda il Corriere Fiorentino a proposito di Riccardo Sottil, tornato al gol in Serie A 697 giorni dopo l'ultima volta. Ci risiamo, perché contro la Salernitana oltre al gol ha fornito l'assist per il 3-0. Difficile dire se sia la svolta visti i precedenti e le tante illusioni, tanto più che per gennaio il club sta già lavorando per trovare un esterno offensivo.

Servono reti, assist, dribbling, capacità di creare superiorità numerica. Doti che il numero 7 viola ha sempre fatto intravedere senza però confermarsi nel tempo. Per riuscirci ora dovrà lasciare da parte atteggiamenti come quello di domenica (anche Italiano gli ha fatto notare che sarebbe stato meglio evitare di mettersi quel dito davanti alla bocca) e continuare a lavorare sodo