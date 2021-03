CORR. FIO., Ora Prandelli rischia. Ritiro anticipato?

Il Corriere Fiorentino, stamani in edicola, si concentra sul momento difficile della Fiorentina e anche sulla figura di Cesare Prandelli. Per il mister - si legge - quella di domenica diventa una partita decisiva. Deve vincere o, dagli Stati Uniti, potrebbe anche arrivare un (nuovo) ribaltone anche se, all’interno della società, in queste ore nessuno ha respirato aria da ultimatum. Commisso è più arrabbiato con la squadra, che altro. Ma il tecnico sa di non potersi sentire tranquillo, così come ha capito che il suo rendimento (15 punti in 18 partite, 0,83 di media) non gli basta per guadagnarsi la conferma per il futuro. Si è parlato anche di ritiro, malgrado il mister, in accordo con la squadra e con Pradè, si sia opposto a questa opzione. È probabile che l'organico si ritrovi un giorno prima per il ritiro pre-Parma, quindi già da oggi.