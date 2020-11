CORR. FIO., La Viola è in ribasso: le valutazioni

Il Corriere Fiorentino, in edicola stamani, fa il punto della situazione sul valore della rosa viola. Rocco Commisso - si legge - rischia di trovarsi obbligato a considerare anche il ribasso delle cosiddette «quote tecniche» del club. i risultati deludenti e una classifica di certo non eccelsa hanno dimezzato il valore di mercato di vari giocatori. Si pensi Duncan e Lirola, i cartellini più svalutati, con il mediano acquistato a 15 milioni di euro più 2 di bonus oggi valutato 13,5 milioni e con l’esterno pagato 13 milioni la cui valutazione attuale va intorno ai 10. Uniche note positive Castrovilli e Pulgar: il primo in crescita per l’ottimo avvio e il secondo passato dai 10 milioni del suo acquisto dal Bologna agli attuali 15. In stato di "svalutazione" anche Milenkovic, Pezzella, Kouamè, Cutrone e Vlahovic.