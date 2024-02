CORR.FIO, La Fiorentina ha una psicologia tutta sua

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere Fiorentino sottolinea stamani come il mondo si sia ribaltato per Fiorentina ed Empoli da quel 23 ottobre che vide l'incredibile vittoria azzurra al Franchi nella partita d'andata. Allora i viola potevano addirittura pensare di aggredire il secondo posto mentre gli azzurri erano terzultimi, ora invece con Nicola l'Empoli ha realizzato 8 punti in quattro gare mentre la Fiorentina ha una sola vittoria in tutto il nuovo anno.

La squadra gigliata, scrive il quotidiano, ha una psicologia tutta sua e molto spesso, come ha ammesso di recente lo stesso Vincenzo Italiano, sa dare il meglio di sé quando si ritrova con le spalle al muro. Di sicuro, la Fiorentina, farà bene a farsi trovar pronta.