CORR. FIO, Jack al veleno: i numeri dei viola con lui

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola dedica spazio a Giacomo 'Jack' Bonaventura, prossimo a sfidare la sua ex squadra. La sua immagine da solo, al centro di San Siro dopo l'ultima partita in maglia rossonera resta negli occhi e domenica avrà il dente avvelenato. Al Milan ha giocato 184 partite, segnato 35 gol e ha contribuito direttamente alla conquista dell’ultimo trofeo messo in bacheca dal Diavolo. Quella Supercoppa Italiana vinta nel 2016 contro la Juventus ai calci di rigore e nella quale fu proprio lui a segnare il gol che permise agli uomini di Montella di pareggiare il vantaggio juventino firmato da Chiellini. In questa stagione ha messo insieme 24 presenze in campionato di cui 18 da titolare e i viola hanno raccolto 23 punti, per una media di 1,27 a gara. Quando invece è mancato (o non è partito dall’inizio) il rendimento della squadra è crollato ad una media di 0,66. Contro il Milan vorrà continuare il trend positivo.