CORR. FIO, In Austria parte la missione Europa

La Fiorentina inizia oggi la seconda parte del ritiro, trasferendosi in Austria. "Prove d'Europa" titola il Corriere Fiorentino. L'obiettivo è di provare giocatori che non hanno dato (o non hanno potuto dare) le risposte necessarie e reparti che, per una precisa scelta dell’allenatore, ancora non sono stati messi sotto pressione; uno su tutti la difesa, poco sollecitata nelle amichevoli di basso rango di Moena.

L'obiettivo è sempre quello del preliminare di Conference, con andata il 18 agosto e ritorno il 25. Per questo il livello delle amichevoli si alzerà: prima il Galatasaray (domenica 31 luglio) , poi il Qatar (3 agosto), per chiudere in Spagna col Betis (6 agosto).