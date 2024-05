CORR.FIO, Il commento: "Una rivincita divenuta condanna"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino affida ad Ernesto Poesio il commento sulla sconfitta contro l'Olympiacos, "una rivincita divenuta condanna". "Il ciclo di Italiano si chiude così - scrive Poesio - con quello che se non è un record negativo poco ci manca e che in fondo non rende giustizia a un allenatore che in queste tre stagioni ha portato la squadra a disposizione al di sopra dei propri limiti. A pochi metri dal cambiare la storia, e dal mettere le basi per un futuro più ambizioso e solido (sportivamente parlando), la Fiorentina è caduta ancora, piegata dalla malizia e dai colpi dei giocatori dell’Olympiacos".

I tanti giocatori che lasceranno a fine stagione volevano salutare un trofeo, così Italiano che andrà verso altri lidi: "Questione di orizzonti e prospettive e soprattutto di dimensione che, nel caso della Fiorentina, rischia ora di congelarsi con l’ennesima stagione da disputare in Conference (ancora più svuotata di avversari di valore visto che la nuova formula non prevede le retrocessioni dall’Europa League) che porterà via tante energie a una rosa che difficilmente sarà molto più competitiva dell’attuale. Un rischio visto che club come il Bologna (dove non a caso allenerà probabilmente lo stesso Italiano la prossima stagione) sono invece in ascesa, mentre altri come l’Atalanta sono ormai stabilmente di caratura superiore rispetto al club di Commisso. Anche per tutto questo, oltre che per il trofeo in sé, la vittoria contro l’Olympiacos sarebbe stata fondamentale, se non addirittura decisiva".