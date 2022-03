CORR.FIO, Franchi: ultima occasione anche per ACF?

Editoriale a cura di Stefano Fabbri sulle pagine del Corriere Fiorentino sul tema nuovo stadio Franchi. Il quotidiano definisce il progetto che verrà svelato domani "l'ultima grande occasione" per mettere un punto fermo sul futuro dello stadio. "Mai come adesso c’è stato un allineamento dei pianeti così favorevole": la possibilità che il tutto si impantani è ridotta al minimo.

"E poi c’è la Fiorentina - prosegue - nel cui nome tutto questo si sta muovendo ma che vede la società rimasta apparentemente fuori dai meccanismi già in moto, rischiando così di avere anche in futuro lo stesso ruolo assegnatole domani nel Salone de’ Cinquecento: quello di spettatore". Tuttavia non è escluso che Commisso e Barone possano essere inseriti più avanti, anche se è comprensibile lo scetticismo della società. "Anche per loro, da domani, potrebbe cominciare l’ultima chiamata, l’ultima occasione di legare il proprio nome ad una nuova tappa strategica nel rapporto tra la squadra e la città".