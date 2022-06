CORR.FIO, Da Belotti a Suarez passando per Ylmaz

In attesa di capire la conclusione dell'affare Grillitsch sempre più ben indirizzato, il Corriere Fiorentino spiega quali profili sta valutando la Fiorentina per rinforzare la squadra. In particolare in attacco i nomi degli svincolati sono pesanti: da Belotti a Cavani per arrivare fino a Suarez, il club di Commisso si sta approcciando anche a tavoli importanti. La punta Burak Ylmaz, poi, ha chiuso la sua stagione con 7 gol all’attivo e dopo la scadenza del suo contratto con il Lille potrebbe rappresentare un’alternativa a quel Djuric della Salernitana già preso in considerazione nelle scorse settimane per aumentare ulteriormente le disponibilità in attacco.