CORR. FIO., Capotondi: "Calcio femminile rinforzato"

Cristiana Capotondi, attrice di successo nonché vice presidente della Lega Pro, ha commentato al Corriere Fiorentino lo scenario attuale, in cui a farla da padrone è il Coronavirus: "Molto nostri presidenti non vogliono tornare in campo e li comprendo", dice. "Paradossalmente il calcio femminile potrebbe uscire da questa crisi rinforzato perché propone un modello di valori meno osteggiato da stampa e tifosi: anche loro arriveranno presto al professionismo, ne sono certa".