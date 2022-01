CORR.FIO, Agenda viola 2022: da mercato a V. Park

Il 2022 sarà un anno da vivere al massimo per la Fiorentina, sottolinea stamani il Corriere Fiorentino. Potrebbe essere il vero anno della svolta, non soltanto in campo: dalla nascita di un nuovo Franchi all'inaugurazione del Viola Park passando per la corsa all'Europa, nei prossimi 12 mesi la Fiorentina si gioca tanto.

Gennaio sarà il mese del mercato, marzo quello per l'inizio del restyling del Franchi. Ad aprile/maggio la Fiorentina si giocherà un posto in Europa, a giugno invece tornerà ad essere centrale il mercato con le scadenze dei contratti. Tra luglio e agosto saluterà Vlahovic e comincerà la nuova stagione, a novembre ci sarà il mondiale e poi, entro la fine dell'anno, Commisso conta di inaugurare il nuovo centro sportivo.