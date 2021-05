CORR.FIO, A Cagliari annuncio rinnovo di FR7?

Il Corriere Fiorentino sottolinea stamani come i prossimi saranno i giorni di Rocco Commisso. Quelli in cui dovrà sciogliere i dubbi in merito alla Fiorentina che verrà, dall'allenatore ad alcuni dei pezzi pregiati della rosa. Una volta ottenuta la matematica salvezza - basterà che il Benevento non vinca contro l'Atalanta - allora si potrà davvero cominciare a programmare il futuro. Dopo Cagliari ci sarà già qualche annuncio: improbabile si tratti del nuovo tecnico vista la stagione ancora in corso, più probabile si parli dei rinnovi di Vlahovic o Ribery.