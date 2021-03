CORR. DELLA SERA, Prandelli: un gesto d'amore

"Cesare Prandelli: un gesto d'amore", così titola il Corriere della Sera stamani. Doveva essere un nuovo inizio per lui e per la Fiorentina e invece si è rivelata una parentesi dolorosa. Per Prandelli la panchina viola non era un semplice lavoro, né l’opportunità di rilanciarsi dopo qualche avventura sbagliata all’estero. Firenze è Firenze, una scelta di cuore. Il tecnico di Orzinuovi - continua il quotidiano, si è sentito troppe volte solo a gestire una squadra che squadra non lo è quasi mai stata. Si aspettava anche un aiuto più concreto dalla società e forse da qualche giocatore importante.