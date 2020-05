CORR. DELLA SERA, Mantenete le distanze

Dopo il lungo intervallo, cominciato il 9 marzo con la sospensione del campionato, pare stia per iniziare il secondo tempo del calcio. Per le squadre di serie A, da oggi sarà possibile riprendere gli allenamenti individuali nei centri tecnici. L’accelerazione l’ha data il ministero dell’Interno, sulla spinta di alcuni governatori regionali che avevano già approvato una ripartenza allargata ai calciatori. «È consentita, anche agli atleti di discipline non individuali l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza e rispettando il divieto di assembramento», la nota emessa del Viminale. Tra le big la prima a ripartire è l’Inter, domani a gruppi differenziati alla Pinetina. Stesso giorno e stesse modalità per il Bologna e per la Juve che però non ha tutti a disposizione. Napoli, Lazio, Roma e Milan prima eseguiranno i tamponi poi riapriranno. Il Torino farà le visite e giovedì si allenerà. Altre società, tra cui la Fiorentina, attendono chiarimenti sul protocollo sanitario prima di autorizzare gli allenamenti.