COR.FIO., Vlahovic, la Viola ha deciso: va in prestito

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si concentra stamattina sul futuro di Dusan Vlahovic, che sembra sempre più oscurato dalle manovre di mercato che la Fiorentina sta portando avanti in questa sessione estiva per rivoluzionare il suo attacco. Secondo quanto riferisce il quotidiano, il baby serbo sarà ceduto per una stagione in prestito: e questa è una delle poche certezze di questo inizio mercato della Fiorentina. I dirigenti viola hanno preso questa decisione con l’obiettivo di far crescere quello che è considerato ancora un «diamante grezzo»: un anno lontano da Firenze, in una squadra che possa garantirgli una continuità di impiego per valutare la sua crescita. Poi, alla fine della prossima stagione, si capirà se è pronto per diventare il centravanti titolare della squadra o comunque se potrà far parte del progetto tecnico futuro. Gli uomini mercato viola hanno già ricevuto molte richieste per Vlahovic, che saranno valutate attentamente perché non si può correre il rischio che l’attaccante finisca nel posto sbagliato. Prima di andare via, al giocatore verrà proposto anche un rinnovo del contratto che attualmente è in scadenza nel 2023